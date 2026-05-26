Во Владимире для 1580 выпускников прозвенел "Последний звонок"

фото с сайта администрации Владимира

26 мая Владимире состоялся праздник «Последний звонок». Начался он с линеек в школах, после чего выпускников отвезли в Центральный парк. Торжественное шествие прошло по центральной аллее парка к фонтанной площади.

В этом году из школ выпускается 64 одиннадцатых класса, 1580 учащихся. Традиционно больше всего выпускников в Промышленно-коммерческом лицее – 139 и в школе № 36 - 99 учащихся. 312 выпускников претендуют на золотые и серебряные медали.

Выпускников с окончанием школы поздравили глава города Владимира Сергей Волков, председатель горсовета Николай Толбухин, министр образования региона Светлана Болтунова, ректор ВлГУ Анзор Саралидзе, иерей Евгений Алексеенко - настоятель Свято-Казанского храма.

Трогательной частью церемонии стал последний школьный вальс. После этого для всех гостей праздника выступили детские творческие коллективы города Владимира.

В конце праздника прошла акция «Шар добра». Каждый выпускник подарил шар цвета российского флага с добрыми пожеланиями дорогому человеку.