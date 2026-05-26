Во Владимирской области стартовал проект "Почерк Памяти", посвященный бойцам СВО

Владимирский филиал фонда «Защитники Отчества» стал пилотным регионом в реализации проекта «Почерк Памяти». Основная идея заключается в сохранении рукописных слов, записей и фраз, оставленных погибшими бойцами своим родным и близким.

Родственники бойцов передают организаторам рукописные записи — строки из писем, записки, обращения или короткие фразы, написанные рукой их близкого человека. После этого материалы отцифровываются, проходят графическую обработку с сохранением оригинального почерка и переносятся методом лазерной гравировки на памятные металлические жетоны. Вместе с ними родственники получают памятный комплект, включающий металлическую коробку, цепочку и информационный вкладыш о проекте.

Первые жетоны были созданы на основе рукописных фраз погибших защитников и переданы их семьям в городе Владимире.