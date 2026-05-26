Мстера приняла участников полумарафона "Забег.РФ"

В минувшие выходные в 110 городах страны прошло одно из самых масштабных беговых событий – полумарафон «Забег.РФ». Во Владимирской области центром притяжения бегунов стал посёлок Мстёра.

В этом году на старт вышли около 500 спортсменов на дистанциях от 1 до 21,1 километра. Самым массовым стал пятикилометровый забег, который собрал почти 150 участников. Победителем полумарафона среди мужчин стал Михаил Наумов, а среди женщин первый результат показала Юлия Щукина.

- Очень приятно, что проведение этого крупного спортивного события во Мстёре становится доброй традицией, – отметила Наталья Анатольевна. – Такие мероприятия особенно важны именно для маленьких населённых пунктов, ведь "Забег. РФ" дарит возможность через спорт познакомиться с поселком, окунуться в его историю и культуру, а потом вернуться уже в качестве туриста с семьёй или друзьями, - подчеркнула министр физкультуры и спорта региона Наталья Федорова.