В Правительстве Владимирской области обсудили меры борьбы с борщевиком

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

В Правительстве Владимирской области вновь обсудили меры борьбы с борщевиком Сосновского. На этот раз к обсуждению присоединился губернатор Александр Авдеев. В ходе оперативного совещания он поставил задачу усилить обработку частных территорий.

Борьбу с опасным сорным растением региональное Министерство сельского хозяйства ведёт с 2019 года. За 6 лет обработано около 7 тысяч гектаров земель. В 2025 году площадь обработанных земель, засоренных борщевиком Сосновского, составила 2,7 тысячи гектар при плане в 1,5 тысячи.

Однако есть проблема, что активно обрабатываются либо государственные земли, либо земли, за которыми и так активно следят. Но есть земли заброшенные. И вот с ними не все так просто.

Глава региона поставил задачу проработать вопрос об обработке земель, находящихся в частной собственности. «К владельцам заброшенных и зарастающих опасным сорняком участков нужно активнее применять санкции в соответствии с КоАП РФ», – подчеркнул Александр Авдеев.

Проще говоря, губернатор потребовал активнее штрафовать тех, кто не борется с борщевиком. А тот потом свои семена раскидывает по всей округе и захватывает новые территории.