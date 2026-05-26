НовостиОбщество26 мая 2026 9:47

Во Владимирской области завершился региональный этап игры «Семейная зарница»

Его выиграла семья ветерана СВО Александра Новосадова
Алексей СУХОВ
Фото предоставлено фондом "Защитники Отечества".

Во Владимирской области 24 мая прошел региональный этап всероссийской игры «Семейная зарница». Это семейная игра, которая проверяет навыки взаимовыручки и умение действовать сообща. Прошел он в Загородном парке города Владимир.

15 семей из разных городов, районов и округов Владимирской области встретились, чтобы показать свои знания, способности и проверить своё умение работать всей семьёй как одной сплочённой командой. Участники успели собрать и разобрать автомат, поразить мишени, оказать первую помощь пострадавшему, побыть связистами и передать засекреченный код по рации, пробежать спортивную эстафету, а также сыграть в тактическую игру «Лазертаг» и собрать из картона макет военной техники.

От регионального фонда «Защитники Отечества» в областных соревнованиях приняла участие семья Александра Новосадова – победителя муниципального этапа игр в городе Владимире. В итоге, именно семья Новосадовых (ветеран спецоперации, супруга и двое детей) заняла первое место. Второе место заняла команда «Семейный дозор» Сергеевых-Шалопановых, округ Муром, третье место — команда «Отважные» Гришиных-Краснощёковых, Киржачский округ.

Теперь семья Новосадовых будет представлять Владимирскую область на федеральном этапе игры, в котором примут участие восемьдесят девять команд со всей страны. Он состоится в августе-сентябре 2026 года. Всероссийскую игру проводит Государственный фонд «Защитники Отечества» при поддержке Министерства обороны РФ, Федерального агентства по делам молодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети».