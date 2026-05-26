Во Владимире прошел финал регионального этапа "Умники и умницы"

фото Правительства Владимирской области

Во Владимире прошел финал регионального этапа гуманитарной олимпиады школьников "Умники и умницы". Почетным гостем стал автор одноименного интеллект-шоу, телеведущий, писатель, философ, кандидат исторических наук, профессор Юрий Вяземский.

В олимпиаде участвовали 26 старшеклассников: 9 агонистов и 17 теоретиков. Интеллектуальное состязание посвятили роду Столетовых.

По итогам финала были определены 3 победителя и 8 призёров. Лучшими стали: ученик гимназии №3 Владимира Андрей Скачков, ученик Образовательного центр для одаренных детей "Прогресс" Александр Пьянков, ученик лицея №1 округа Муром Никита Тепаев.

Кроме того, все 11 человек получили сертификаты на льготы при поступлении на гуманитарные специальности ВлГУ в 2027 году.