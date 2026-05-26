Во Владимирской области снизилась заболеваемость ОРВИ и коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области снизилась заболеваемость ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей показатель стал меньше на 9,7%.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в больницы региона обратилось 4 460 человек, в медицинские учреждения Владимира – 1 024. Болеть стали меньше пациенты всех возрастов.

Тем не менее Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области провел 416 исследований. Были выявлены: риновирусы и сезонные коронавирусы.

С 18 по 24 мая было выявлено 18 случаев заболевания коронавирусом. Это на 17,6% меньше по сравнению с предыдущей неделей. 10 заболевших в Ковровском районе, 3 - в Гусь-Хрустальном районе, 2 - в Суздальском районе, по 1 - в Камешковском, Гороховецком районах и Владимире.

83,3% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции, 16,7% - в форме внебольничной пневмонии.