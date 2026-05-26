Во Владимире женщину обвиняют в убийстве мужчины, которого она пригласила к себе

Фото Следственного комитета по Владимирской области.

Во Владимире в суд передано дело в отношении 45-летней женщины, которую обвиняют в убийстве мужчины. Как сообщили в Следственном комитете РФ по Владимирской области, преступление произошло в общежитии на улице Сурикова.

По данным следствия, все началось с того, что женщина узнала, что ее 58-летнего знакомого, арендовавшего одну из комнат общежития, выгнали за неуплату. Ей стало жалко мужчину, и она с апреля 2025 года разрешила ему пожить у нее. Вот только это решение привело к тому, что отношения между двумя людьми испортились. В маленькой комнате регулярно стали возникать конфликты, заканчивавшиеся драками. Женщина неоднократно прогоняла знакомого, однако последний вновь возвращался.

Все закончилось 4 марта 2026 года, когда произошла очередная ссора. После этого, как указано в релизе Следкома, женщина воткнула мужчине нож в спину с левой стороны. Нож проткнул внутренние органы, и мужчина скончался на месте.

Уже в ходе допросов обвиняемая объяснила свой поступок тем, что мужчина якобы пошел к выходу из комнаты, чтобы не дать ей выйти. И это испугало ее. Однако следователи заявляют, что допросами свидетелей данная версия не подтверждается. Более того, якобы мужчина в момент удара ей не угрожал и просто стоял к ней спиной. Окончательное решение по этой истории за судом.