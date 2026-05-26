Во Владимире собрали меньше туристического налога, чем планировали

25 мая состоялось заседание горсовета. На нем начальник финансового управления администрации Вера Трусова рассказала о бюджете за прошлый год.

По ее словам, доходы выросли на треть и составили 17,4 миллиарда рублей, а собственные налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 8,2 миллиарда рублей.

Отдельно Вера Трусова остановилась на введенном туристическом налоге. Из запланированных 35 миллионов рублей удалось собрать только 20 миллионов, сообщает Зебра-ТВ.

Напомним, что туристический налог был введен в 35 населенных пунктах Владимирской области. Владельцы гостиниц, хостелов, отелей должны перечислять его четыре раза в год. Сначала размер налога составит 1% от стоимости проживания без НДС. К 2029 году ставка постепенно вырастет до 5%.