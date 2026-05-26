Для Владимира закупят два троллейбуса на автономном ходу

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Владимира объявили конкурс на поставку двух троллейбусов на автономном ходу. На эти цели было выделено 50 миллионов рублей.

Троллейбусы должны быть выпущены не раньше 2026 года. Его вместимость - 90-100 пассажиров. Он должен способен проезжать на автономном ходу не менее 20 километров.

Салоны и кабины водителя должны быть оборудованы независимыми системами кондиционирования. В транспорте необходимо установить камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы.

Поставщика должны определить после 3 июня, а уже к 1 августа троллейбусы должны приехать во Владимир.