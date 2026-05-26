В Коврове выставку о маршале Жукове посетили более 2 тысяч человек

Московский музей Победы сообщил о том, что в Коврове завершил свою работу передвижной выставочный проект «Маршал Победы. 130 лет». Данная выставка , посвященная личности маршала Жукова, пользовалась популярностью, ведь за несколько недель ее посетили более 2 тысяч человек.

Выставка работала с 6 мая. В открытии экспозиции приняла участие правнучка Георгия Жукова Варвара Ерохина. На выставке посетители могли ознакомиться с 25 планшетами, которые освещают различные этапы жизненного пути Георгия Константиновича – детство, учебу, участие в Первой мировой и Гражданской войнах, в событиях на Халхин-Голе, в крупнейших сражениях Великой Отечественной, а также послевоенные годы. Дополнили выставку около 30 подлинных реликвий из фондов Музея Победы и личных коллекций потомков полководца: письма и поздравительные открытки Жукова членам семьи и друзьям, мемуары, фотопортреты, личные вещи.

С 10 июня 2026 года выставка переедет в Воронежскую область и откроется на площадке Центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама».