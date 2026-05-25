На следующей неделе во Владимире начнется ремонт театра "Разгуляй"

На следующей неделе во Владимире стартует капитальный ремонт музыкального театра «Разгуляй» на улице Добросельской.

Победителем торгов стала компания ООО «МЕГАПОЛИС». С ней был заключен контракт на сумму 15,7 миллиона рублей. Надо отметить, что 12,4 миллиона - средства областного бюджета, 3,3 миллиона - средства городского бюджета.

Подрядчику предстоит капитально отремонтировать крышу и чердачное перекрытие, фасад, отмостки, входные группы. Также запланированы электромонтажные работы.

По условиям контракта, работы должны быть завершены до конца сентября.