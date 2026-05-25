В Александровском районе утонул мужчина

Во Владимирской области произошел несчастный случай на воде.

Как рассказывают в региональном управлении МЧС, 24 мая в 15.01 поступило сообщение о том, что в Александровском районе у населенного пункта Большое Каринское на озере Каринское предположительно утонул 41-летний мужчина.

Спасатели Александрова и Собинки начали поиски. Тело погибшего удалось найти утром 25 мая. Обстоятельства гибели устанавливаются.

С начала года на водоёмах области погибли 7 человек, в том числе 1 ребёнок.

Купальный сезон на водоёмах области ещё не открыт. Купание в водоёмах до официального открытия купального сезона запрещено!