Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2026 13:37

В Александровском районе утонул мужчина

С начала года на водоемах области погибли уже 7 человек
Виктория СУХОВА
Фото ГУ МЧС по Владимирской области

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

Во Владимирской области произошел несчастный случай на воде.

Как рассказывают в региональном управлении МЧС, 24 мая в 15.01 поступило сообщение о том, что в Александровском районе у населенного пункта Большое Каринское на озере Каринское предположительно утонул 41-летний мужчина.

Спасатели Александрова и Собинки начали поиски. Тело погибшего удалось найти утром 25 мая. Обстоятельства гибели устанавливаются.

С начала года на водоёмах области погибли 7 человек, в том числе 1 ребёнок.

Купальный сезон на водоёмах области ещё не открыт. Купание в водоёмах до официального открытия купального сезона запрещено!