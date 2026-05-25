Во Владимире смотровую площадку за филармонией украсят необычными растениями

фото с сайта администрации Владимира

В мэрии на заседании Зеленого совета обсудили озеленение пешеходной зоны и смотровой площадки за филармонией. Там хотят объединить городскую застройку и элементы благоустройства с окружающей экосистемой массива зеленых насаждений на склоне.

Всего проектом предусмотрена высадка 27 деревьев, 165 кустарников и 400 квадратных метров цветников. Видовое разнообразие озеленения впечатляет. Оно предполагает посадку древесно-кустарниковых насаждений: ель колючая Биалобок, лиственница Кемпфера, Якобсенс Пирамид, ольха серая Лациниата, береза повислая Юнга, жимолость татарская, ива тонкостолбиковая Маунт Асо, дерен кроваво-красный Анна Винтер Оранж, можжевельник казацкий, ива Хакуро Нишики, бересклет европейский. Цветники будут состоять из многолетников, среди которых вейник Карл Форстер, тысячелистник Терракота, рудбекия Тайгер Ай Голд, очиток видный Бриллиант, шалфей дубравный Блю Букет.

Само же благоустройство включает в себя создание пешеходных тротуаров и площадок, автомобильной парковки, установку садовой мебели, игровых элементов и декоративных скульптур, среди которых будут и те, которые созданы участникам фестиваля «Владимир — белокаменная столица», а также навеса, павильона, туалета и контейнерной площадки, парковых светильников и торшеров.