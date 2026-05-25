Памятник в честь 850-летия города Владимира отремонтирует "Владимирреставрация"

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Подведены итоги торгов по определению подрядчика для ремонта памятника в честь 850-летия города Владимира. Заявилась лишь одна компания - АО "Владимирреставрация". Контракт с ней планируют заключить 1 июня.

До конца октября текущего года подрядчик должен выполнить механическую и химическую очистку поверхностей стелы, пьедестала, гранитных элементов маршей, плит и бордюров обходной площадки, бортового камня основания у земляного кургана, а также механическую очистку поверхностей скульптур. Отремонтировать гранитные блоки пьедестала, гранитные блоки и элементы маршей, плит и бордюров обходной площадки, бортовой камень основания у земляного кургана.

Кроме этого, будут восстановлены геометрические параметры обходной площадки, маршей, гранитных бордюров, а также газон земляного кургана.

Работы планируется начать после заключения контракта и получения разрешения на проведение работ, выданного органом по осуществлению функций в области охраны объектов культурного наследия.