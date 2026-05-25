Во Владимирской области за последнюю неделю от клещей пострадали 233 человека

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области еженедельно публикует данные по клещам. Появилась информация о том, как обстояла с ними ситуация в период с 18 по 24 мая. По данным ведомства, за неделю от клещей пострадали 233 человека, в том числе 48 детей. Это достаточно много, так как всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в больницы и поликлиники по данной теме обращались 544 человека.

Из хороших новостей - случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано. Однако в 16 случаях областной Центр гигиены и эпидемиологии выявил переносчиков болезней. 15 клещей являлись носителями иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), а один - моноцитарного эрлихиоза человека.

Напомним, что проверить клеща можно платно в «Центре гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Лаборатория расположена во Владимире по адресу: улица Токарева, 5. В других городах сдать клеща можно по следующим адресам:

- Суздаль, улица Энгельса, 12А.

- Ковров, улица Гагарина, 2А.

- Вязники, улица Ленина, 30.

- Петушки, улица Вокзальная, 71.

- Собинка, улица Димитрова, 18.