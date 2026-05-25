В Меленках конопля привела к побоям, хищению и проникновению в чужой дом

В Меленках стремление завладеть коноплей привело троих людей сразу к нескольким статьям УК РФ. Трое жителей Мурома обвиняются в незаконном проникновении в жилище, побоях и хищении.

Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, которая передала дело в Меленковский районный суд, история началась с того, что троица узнала от их общего приятеля, что в деревне Кориково Меленковского района один из местных жителей выращивает коноплю. Они решили нарвать растения для себя и поехали в деревню. Однако на месте выяснилось, что в огороде конопля отсутствует. Решив, что приятель их обманул, обвиняемые серьезно поколотили его. Со страху тот предположил, что нужные растения могут находиться в доме одного из жителей деревни.

Вооружившись ножом, металлической трубой и баллончиком со слезоточивым газом, трое муромлян проникли в указанный дом. Там они избили хозяина, требуя от него отдать растения конопли. Тот в итоге передал злоумышленникам более 700 граммов частей растения, с которыми обвиняемые скрылись с места преступления.

Кстати, в прокуратуре отметили, что за незаконное хранение конопли пострадавший хозяин дома уже осужден приговором Меленковского районного суда.