Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 10:29

В Муроме появился государственный аптечный пункт

Аптека работает в здании детской поликлиники местной детской райбольницы
Алексей СУХОВ
.

.

Правительство Владимирской области сообщает, что в Муроме открылась государственная аптека. Данный аптечный пункт Центра закупок товаров, работ и услуг областного Минздрава работает в здании детской поликлиники Муромской районной детской больницы.

Главные задачи госаптеки заключаются в обеспечении льготных категорий граждан необходимыми препаратами. При этом лекарства выдаются строго по рецептам в рамках соцподдержки.

В церемонии открытия аптеки принял участие заместитель губернатора Владимир Куимов. Он отметил, что данная аптека позволяет сделать "важный шаг в развитии доступной лекарственной помощи для жителей, которые имеют право на льготное обеспечение". При этом вице-губернатор добавил, что в планах у областных властей открытие таких пунктов для выдачи льготных лекарств в других районах области.