В Муроме появился государственный аптечный пункт

Правительство Владимирской области сообщает, что в Муроме открылась государственная аптека. Данный аптечный пункт Центра закупок товаров, работ и услуг областного Минздрава работает в здании детской поликлиники Муромской районной детской больницы.

Главные задачи госаптеки заключаются в обеспечении льготных категорий граждан необходимыми препаратами. При этом лекарства выдаются строго по рецептам в рамках соцподдержки.

В церемонии открытия аптеки принял участие заместитель губернатора Владимир Куимов. Он отметил, что данная аптека позволяет сделать "важный шаг в развитии доступной лекарственной помощи для жителей, которые имеют право на льготное обеспечение". При этом вице-губернатор добавил, что в планах у областных властей открытие таких пунктов для выдачи льготных лекарств в других районах области.