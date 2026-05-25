Во Владимирской области прошёл фестиваль уличной культуры «Короли улиц»

23 мая во Владимире состоялся областной фестиваль уличной культуры и уличных видов спорта «Короли улиц – 2026». Мероприятие прошло в парке культуры и отдыха «Добросельский».

Более 100 участников фестиваля продемонстрировали свои навыки сразу на нескольких тематических площадках: роллер-спорт, трюковой самокат, капоэйра и брейкданс. Зрители увидели яркие выступления, сложные трюки, танцевальные баттлы и настоящую атмосферу уличной культуры, объединяющую молодых жителей региона разных возрастов и интересов.

Фестиваль «Короли улиц» проводится во Владимирской области с 2010 года, и за это время стал одной из крупнейших площадок для развития уличных видов спорта и молодёжных субкультур. Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, вовлечение детей и молодёжи в регулярные занятия спортом, а также создание пространства для самореализации и общения молодых людей.