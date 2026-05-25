Сергей Волков стал новым мэром Владимира

25 мая прошло заседание горсовета, на котором первым вопросом стало избрание нового главы города. Всего было трое претендентов: Сергей Волков, Сергей Корнишов и Алексей Метёлкин.

Сергей Волков подвёл итоги работы мэрии в 2025 году, а также поделился планами по развитию города. По его мнению, необходимо благоустройство Владимира, привлечение кадров, развитие туризма и дорожной инфраструктуры, ведение диалога с жителями. Владимир должен стать городом, где хочется жить и работать. Сергей Корнишов обратил внимание на необходимость решения транспортных вопросов, а Алексей Метёлкин - на внедрение искусственного интеллекта в разные сферы города.

В итоге, интриги не вышло. Мэром действительно стал Сергей Волков, как и предрекали большинство политологов и экспертов. За Волкова было отдано 20 голосов "за", четверо воздержались. За Корнишова и Метелкина - по 2 голоса "за", по 22 человека воздержались.