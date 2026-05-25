Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 8:23

За благоустройство во Владимирской области проголосовали более 100 тысяч человек

Всего на обновление претендует 56 объектов
Алексей СУХОВ
Пешеходный бульвар в Коммунаре. Фото с сайта za.gorodsreda.ru.

Пешеходный бульвар в Коммунаре. Фото с сайта za.gorodsreda.ru.

Правительство Владимирской области напомнило в очередной раз, что в регионе идет полным ходом голосование за объекты благоустройства на 2027 год. До конца голосования осталось меньше трех недель. И свой выбор уже сделали более 105 тысяч жителей региона.

Напомним, что речь идет о проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В рамках него уже шесть лет выбираются общественные пространства, которые будут улучшены и приведены в порядок за счет федеральных средств.

Всего на благоустройство в области претендуют 56 объектов, 9 из которых уже имеют готовые дизайн-проекты. Наиболее массово в этом соревновании принимают участие Владимир (14 объектов), Муром (6 объектов), Радужный и Гусь-Хрустальный (по 4 объекта). В том же Владимире лидирует пока территория в Веризино. Голосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или с помощью волонтеров.