За благоустройство во Владимирской области проголосовали более 100 тысяч человек

Пешеходный бульвар в Коммунаре. Фото с сайта za.gorodsreda.ru.

Правительство Владимирской области напомнило в очередной раз, что в регионе идет полным ходом голосование за объекты благоустройства на 2027 год. До конца голосования осталось меньше трех недель. И свой выбор уже сделали более 105 тысяч жителей региона.

Напомним, что речь идет о проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В рамках него уже шесть лет выбираются общественные пространства, которые будут улучшены и приведены в порядок за счет федеральных средств.

Всего на благоустройство в области претендуют 56 объектов, 9 из которых уже имеют готовые дизайн-проекты. Наиболее массово в этом соревновании принимают участие Владимир (14 объектов), Муром (6 объектов), Радужный и Гусь-Хрустальный (по 4 объекта). В том же Владимире лидирует пока территория в Веризино. Голосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или с помощью волонтеров.