Во Владимире выбирают нового главу города

Сергей Волков - один из трех кандидатов на пост.

25 мая во Владимире, наконец-то, прошли выборы главы города Владимира. Выбирают его депутаты владимирского Горсовета. Непосредственно в 10 часов утра стартовали выступления кандидатов на пост перед депутатами.

Напомним, что всего на кресло градоначальника претендуют трое: депутат Законодательного Собрания Владимирской области от ЛДПР Сергей Корнишов, временно исполняющий полномочия главы города Владимира Сергей Волков и депутат Законодательного Собрания от "Единой России" Алексей Метелкин.

Напомним, что после ареста в августе 2025 года экс-градоначальника Дмитрия Наумова должность мэра временно замещал его заместитель Владимир Гарев. А позднее также с приставкой «временно исполняющий полномочия» руководить областным центром был назначен вице-губернатор Сергей Волков, который пока и находится у руля Владимира. Большинство политологов склонны считать, что именно Волков в итоге и окажется мэром.