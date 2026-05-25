Жители Владимирской области сдали в апреле мелочи на 2,6 миллиона рублей

. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области, как и по всей стране в апреле проходила акция "Монетная неделя", в рамках которой владимирцы могли сдать мелочь в банки. И они вернули в оборот мелочь на 2,6 миллиона рублей, сообщают во владимирском отделении Центробанка России.

В общей сложности жители региона принесли в кассы банков почти 700 тысяч монет. Вес сданной мелочи составил около 3 тонн. Люди сдавали монеты абсолютно всех возможных номиналов. Даже копейки нашли и принесли на сдачу. Максимальный номинал монеты составил 25 рублей. Чаще всего приносили десятирублевки. На их долю пришлось 27 процентов от всего денежного металла. В абсолютных цифрах это составляет около 185 тысяч монет.

Еще одной популярной монеткой среди населения оказалась 10-копеечная. В банки принесли 175 тысяч штук, что составило четверть от общего числа. На рублевые монеты пришлось почти 19 % (135 тысяч штук). А вот 25 рублей встречались всего семь раз.

Дмитрий Серов, заместитель управляющего владимирским отделением Банка России отметил, что в этом году было больше семей с детьми. Они приходили с копилками и пакетиками. Монеты не выводят из обихода, они продолжат циркулировать. Кстати, в этом году рекорда не вышло. Больше всего монет владимирцы сдавали в 2025 году (почти 775 тысяч монет на сумму около 3 млн рублей).