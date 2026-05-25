Власти Владимирской области планируют восстановить две дворянские усадьбы

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

На пресс-конференции губернатора Владимирской области Александра Авдеева, состоявшейся 21 мая, обсуждалось многое. В частности, поговорили о будущем родовых усадеб. Особенно СМИ интересовала судьба усадьбы Воронцовых-Дашковых, расположенной в Петушинском районе, и усадьбы Храповицкого в Муромцево.

Первый дворцово-парковый ансамбль, построенный в традициях классицизма XVIII века, куда в разное время приезжали Александр Суворов, Пётр Багратион, Александр Радищев, Александр Пушкин, планируют восстановить с помощью частного инвестора. Губернатор Александр Авдеев заявил, что есть шансы в ближайшие месяцы найти его.

Что касается усадьбы Храповицкого в Муромцево, то, по словам Авдеева, власти региона работают над преобразованием областной службы благоустройства, которая уже обслуживает Боголюбовский луг, ряд территорий в Суздале и парк усадьбы Храповицкого. После этого чиновники начнут наводить порядок: сделают выбраковку деревьев, разберут завалы. Но есть одно "но".

- Мы ждём документы о передаче усадьбы в Муромцево в региональную собственность, чтобы можно было задействовать бюджетные средства, и после этого уже приступаем к поэтапному восстановлению, – сообщил Александр Авдеев.