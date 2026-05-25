НовостиОбщество25 мая 2026 5:56

Прокуратура требует отремонтироать детские площадки в Камешковском округе

Места для игр не безопасны для детей
Виктория СУХОВА
фото прокуратуры Владимирской области

Прокуратура Камешковского района провела проверку детских площадок. Было установлено, что некоторые площадки представляют опасность для жизни и здоровья детей, поскольку имеют элементы, требующие ремонта или замены.

Так, в ходе осмотра детской площадки, расположенной у дома № 2 по ул. Шоссейная пос.им. Максима Горького, установлено, что часть находящегося на ней оборудования неисправно: элементы детского игрового комплекса повреждены, спортивный комплекс с баскетбольным кольцом сломан, качалка на пружине отсутствует - из земли торчит металлический штырь, карусель детская с сидениями также находится в неисправном состоянии, отмечают в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокурором руководителям двух управляющих организаций внесены представления, устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.