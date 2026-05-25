Прокуратура требует отремонтироать детские площадки в Камешковском округе

Прокуратура Камешковского района провела проверку детских площадок. Было установлено, что некоторые площадки представляют опасность для жизни и здоровья детей, поскольку имеют элементы, требующие ремонта или замены.

Так, в ходе осмотра детской площадки, расположенной у дома № 2 по ул. Шоссейная пос.им. Максима Горького, установлено, что часть находящегося на ней оборудования неисправно: элементы детского игрового комплекса повреждены, спортивный комплекс с баскетбольным кольцом сломан, качалка на пружине отсутствует - из земли торчит металлический штырь, карусель детская с сидениями также находится в неисправном состоянии, отмечают в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокурором руководителям двух управляющих организаций внесены представления, устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.