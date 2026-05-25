Во Владимирской области выберут "Умников и умниц"

25 мая в 12 часов в Центре поддержки одарённых детей «Платформа Владимир» состоится финал конкурса "Умники и умницы земли Владимирской". Тема: «Династия Столетовых».

На него приглашены 26 победителей из муниципальных образований. 9 из них выйдут на дорожки в качестве агонистов, остальные примут участие в качестве теоретиков.

Гостем финала по традиции станет автор и ведущий всероссийской интеллектуальной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» Юрий Вяземский.

Победители регионального этапа отправятся на телеигру «Умники и умницы» на Первом канале.