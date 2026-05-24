Во Владимирской области полностью ликвидирован пожар после атаки БПЛА

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, на территории Камешковского округа полностью завершены работы по тушению пожара возникшего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов рано утром 24 мая.

По информации главы региона, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал. Еще в первом часу дня подразделения ГУ МЧС Росси по Владимирской области потушили открытое горение, после чего проводилась проливка и другие работы на месте, которые теперь полностью завершены.

Александр Авдеев поблагодарил оперативные службы за четкую и профессиональную работу.