В Суздальском округе дом Рагозиных предлагают превратить в апарт-отель

Как сообщает Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия Владимирской области, речь идет о памятнике архитектуры начала XIX века в селе Черниж, что в восьми километрах от Суздаля.

Этот дом стоит на территории бывшей усадьбы Рагозиных и оказался единственным старинным деревянным зданием в регионе, выполненном в стиле ампир.

Его фасад украшен тосканским портиком с четырьмя колоннами с треугольным фронтоном.

В Госцентре напомнили, что хозяином усадьбы являлся артиллерийский офицер и участник Владимирского ополчения 1812 года Иван Рагозин, который также был предводителем суздальского дворянства.

Сейчас этому объекту ищут арендатора или собственника, который сможет его восстановить. Госцентр в качестве одной из идей предложил создание в усадьбе Рагозиных апарт-отеля в русском стиле.