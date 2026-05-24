Прокурор Владимирской области проведен личный прием предпринимателей

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, глава надзорного ведомства региона Иван Грибов 26 мая проведен личный прием, на который приглашаются предприниматели. На мероприятие отведен один час с 10 до 11 часов утра.

Прием состоится в областной прокуратуре по адресу: город Владимир, Октябрьский проспект, дом 9. Правда, прийти на встречу с областным прокурором будет возможно только по предварительной записи. Для этого следует позвонит по телефону прокуратуры Владимирской области 8 (4922) 40-14-79.