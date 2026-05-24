Во Владимирской области потушен пожар, вызванный атакой БПЛА

Как сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, вызванный атакой беспилотных летательных аппаратов пожар, вспыхнувший рано утром 24 мая на территории Камешковского округа, был локализован на площади 800 квадратных метров. То есть, на той же самой площади, о которой сообщалось ранее.

По состоянию на 12.36 пожарным удалось полностью справиться с открытым горением, однако работы на месте возгорания пока продолжаются силами сотрудников ГУ МЧС России по Владимирской области.

К счастью, в результате происшествия никто из людей не пострадал.