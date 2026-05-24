НовостиСпорт24 мая 2026 8:34

Владимирское «Торпедо» в домашнем матче обыграло ФК «Муром

Футбольный матч состоялся 24 мая в областном центре
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Петр СОКОЛОВ.

Как сообщают футбольный клуб «Торпедо-Владимир» и администрация областного центра, встреча состоялась на Малой спортивной арене стадиона «Торпедо» в рамках первенства России. На футбольном поле встретились команды из одного региона - «Торпедо-Владимир» и ФК «Муром».

Матч оказался довольно напряженным, причем по статистике владения мячом преимущество было на стороне муромлян, которые владели им 65 процентов игрового времени. Тем не менее, лучший момент оказался на стороне владимирцев — с подачи Даниила Соболева гол в ворота соперников забил Алимхан Алимханов.

Как оказалось, гол Алимханова стал единственным забитым голом за всю встречу. Итог встречи: 1:0 в пользу «Торпедо-Владимир». Сам Алимхан Алимханов поблагодарил своего товарища по команде Даниила Соболева за отличную передачу, которая помогла команде одержать победу.