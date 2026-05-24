В Меленках тяжелобольной ребенок четыре месяца не мог получить лекарства

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в прокуратуру Меленковского округа обратилась мама 10-летнего мальчика-инвалида, рассказав о том, что ее сыну не выдают лекарства.

В ходе проверки установлено, что ребенок страдает тяжелым неврологическим недугом и по жизненным показаниям нуждается в постоянном приеме дорогих препаратов, которые имеет право получать бесплатно.

Вместе с тем, с ноября 2025 по февраль 2026 года лекарства в необходимых количествах мальчику не выдавали, так как в аптеке их не было в наличии. В связи с этим родители ребенка вынуждены были покупать их за свой счет, потратив более 100 тысяч рублей.

Как только мама мальчика рассказала о ситуации, прокуратура включилась в решение вопроса и в тот же день ребенок получил препараты.

Тем не менее, по результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском к Минздраву Владимирской области, потребовав возместить семье все затраты, а также выплатить компенсацию морального вреда. Суд это требование удовлетворил.