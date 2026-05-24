Во Владимирской области объявлен отбой беспилотной опасности

Как сообщает Министерство региональной безопасности Владимирской области через канал экстренного оповещения населения, в регионе дан отбой беспилотной опасности.

Напомним: губернатор Владимирской области заявил о том, что в результате атаки вражеских беспилотников в Камешковском округе произошел крупный пожар, площадь которого составила 800 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

Однако на тот момент глава региона добавил, что беспилотная опасность сохраняется. Другой официальной информации о возгорании в Камешковском округе пока не поступало.