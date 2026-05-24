НовостиПроисшествия24 мая 2026 5:58

Во Владимирской области из-за атаки БПЛА вспыхнул крупный пожар

В Камешковском районе тушат крупный пожар после атаки беспилотника
Алексей КОТМЫШЕВ
Как сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в ночь на 24 мая вражеские беспилотники атаковали инфраструктуру в Камешковском округе, что привело к возникновению пожара.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров, на месте работают все силы и средства. К счастью, никто из людей не пострадал.

Согласно данным экстренного канала Министерства региональной безопасности, атака БПЛА произошла в пятом часу утра.

Александр Авдеев добавил, что угроза атаки сохраняется, ПВО продолжает работу.