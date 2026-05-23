НовостиОбщество23 мая 2026 16:10

Во Владимирской области существенно выросло число сообщений о БПЛА

При этом в целом количество звонков в экстренные службы увеличилось
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Министерство региональной безопасности Владимирской области, за всю минувшую неделю жители региона 15406 раз позвонили по телефону «112», что больше позапрошлой недели на 11,5 процента.

При этом значительно выросло число звонков в ФСБ — таковых было 443, что дало рост более чем на 142 процента. В пожарную службу тоже звонили достаточно часто — зарегистрировано 654 обращения, что на 58,7 процента больше, чем неделей ранее.

Отмечен рост обращений в аварийную газовую службу — их было 340, рост составил 43,5 процента. Кроме того, 171 звонок пришел по линии ЖКХ, и тут тоже имеется увеличение на 59,8 процента. Наконец, по системе ЭРА-ГЛОНАСС пришло 26 сигналов, это больше почти на треть, чем неделей ранее.

Что касается числа сообщений о беспилотных летательных аппаратах, то таковых зарегистрировано 467, рост составил 156,6 процента.