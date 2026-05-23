Во Владимире запустили рыбу в восстановленный пруд на улице Бабушкина

Как сообщает администрация города Владимира, в нижний Добросельский пруд, расположенный за жилыми домами по улице Бабушкина, выпустили около 270 особей карася общим весом 70 килограммов. Это взрослая рыба, так что к концу года ожидается, что живность в водоеме будет восстановлена.

Напомним: в декабре 2025 года во время ремонта канализационного коллектора у дома №10 по улице Егорова повысился уровень стоков, которые попали в ливневую канализацию, а оттуда перетекли в пруд на улице Бабушкина.

К сожалению, водившаяся в водоеме рыба погибла. Специалистам «Владимирводоканала» пришлось откачивать воду и очищать пруд от ила, после чего он вновь наполнился. В течение долгого времени проводились лабораторные анализы воды, которые показали, что водоем очистился.

Как и обещали власти, с наступлением теплой погоды в пруд запустили рыбу. Главное теперь — чтобы карась прижился на новом месте.