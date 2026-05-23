Во Владимире ликвидирована авария на водопроводе на улице Горького

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, сотрудники «Владимирводоканала» оперативно ликвидировали повреждение на сети водоснабжения. Напомним: авария случилась на улице Горького рядом с остановкой «Владимирский государственный университет».

Сейчас рабочие закапывают вырытый котлован. Засыпанный котлован временно укрепят щебнем. Что касается асфальта, то его уложат чуть позже, когда грунт полностью осядет и уплотнится. Так что водителям при проезде данного участка следует соблюдать осторожность.

Что касается воды, то она уже включена и поступает в дома в штатном режиме.