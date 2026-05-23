В Муроме грозовой фронт с сильным ветром принес потопы на перекрестках

Как рассказали жители Мурома, грозовой фронт, о котором ранее предупреждали в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, налетел на город с юга и бушевал около 20 минут. Молнии с громом сопровождались сильным ветром, гнущим деревья, а также ливнем, который шел стеной. Отдельные молнии сверкают над окрестностями Мурома до сих пор.

Как и прежде, после сильного дождя оказался затоплен ряд перекрестков. Особое внимание муромляне обратили на тот, что находится на пересечении улиц Куйбышева и Московской, где образовалось целое озеро, в котором глохли автомобили. Кроме того, в некоторых местах ураганный ветер повалил деревья, на улице Войкова, ближе к выезду из города, дерево рухнуло на проезжую часть. Также на дороге оказалось дерево на улице Трудовая.

Информация от экстренных служб о последствиях непогоды уточняется.

Согласно прогноза Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на востоке Владимирской области, где находится Муром, грозы с кратковременным дождем возможны и в течение ночи на 24 мая.