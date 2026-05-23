Во Владимире авария на водопроводе не сказалась на общественном транспорте

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили в администрации города Владимира, в связи с произошедшей коммунальной аварией в районе автобусной остановки «Владимирский государственный университет», движение как автобусов, так и троллейбусов осталось неизменным — менять маршруты в связи с работами на дорожном полотне не пришлось.

По данным мэрии, перекрыты по одной полосе в каждую сторону, так что возможность проезда общественного транспорта сохранилась. Тем не менее, автобусную остановку перенесли немного подальше от места раскопа в сторону «Всполья».

Специалисты «Владимирводоканала» продолжают работать на месте, пока окончательные сроки завершения ремонтных работ не называются, так как неизвестен их окончательный объем.