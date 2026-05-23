Во Владимире организован подвоз воды к домам в связи с аварией на улице Горького

Как сообщает администрация города Владимира, в связи с коммунальной аварией, произошедшей на водопроводной сети в районе остановки «Владимирский государственный университет» на улице Горького, ряд домов по данной улице, а также по улицам Студенческая и 850-летия остался без воды.

В связи с этим к жилым домам отправлены водовозы, которые обеспечат жителей данным ресурсом до тех пор, пока аварию не устранят.

По словам сотрудников «Владимирводоканала», из водопровода произошла утечка, причем напор оказался настолько сильным, что пробил асфальт посреди проезжей части. В связи с этим представители организации срезали асфальт и пытаются при помощи экскаватора добраться до поврежденной трубы. Лишь после этого станет ясно, что с ней произошло и как долго будет продолжаться ремонт.

В связи с устранением аварии движение по данному участку улицы Горького практически перекрыто, так что водителям лучше ехать в объезд.