В Селивановском округе 13-летний мальчик утонул во время купания в реке Колпь

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, трагическое происшествие случилось 22 мая около четырех часов дня.

По предварительным данным, 13-летний юноша из поселка Красная Горбатка Селивановского округа пришел с друзьями на пляж реки Колпь, что находится неподалеку от автомобильного моста.

Во время купания из-за неровностей дна мальчик попал в яму и начал тонуть. Люди, находившиеся рядом, пытались его спасти, но безуспешно.

Сейчас по факту случившегося следователи проводят проверку, ведутся опросы очевидцев происшествия. В связи с произошедшим Следком еще раз обращается к родителям с настоятельной просьбой контролировать досуг своих детей и не допускать их без взрослых на реки и водоемы.