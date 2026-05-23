Во Владимире из-за аварии на сетях водоканала временно перенесли останову «ВлГУ»

Как уточнили в администрации города Владимира, в связи с ремонтно-восстановительными работами на улице Горького возле остановки «Владимирский государственный университет», саму остановку пришлось временно перенести. Теперь она находится немного не доезжая привычного места высадки пассажиров и обозначена соответствующими знаками.

В мэрии попросили владимирцев учесть эту информацию. Кроме того, по уточненным данным, воду отключили на улице 850-летия в доме №7, на улице Студенческая в домах №1, 2 и 4, а также на улице Горького в домах №79 «А», 81 и 85.

Работы на месте коммунальной аварии продолжаются.