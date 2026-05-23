Во Владимире из-за аварии на сетях водоканала затруднен проезд по улице Горького

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в результате прорыва трубы водоснабжения на улице Горького в районе дома №85 «Б» (возле остановки «Владимирский государственный университет») сотрудниками «Владимирводоканала» ведутся аварийно-восстановительные работы. Для этого пришлось вскрыть асфальт на проезжей части, в связи с чем проезд по участку затруднен.

На место аварии прибыл временно исполняющий полномочия главы города Сергей Волков. В мэрии отметили, что из-за проведения восстановительных работ возможно отключение воды в ближайших домах, поэтому жителей просят запастись водой заблаговременно. Впрочем, на всякий случай поблизости будет дежурить машина-водовоз.

Сроки проведения работ пока не уточняются, однако в мэрии пообещали провести ремонт в ближайшее время и также оперативно восстановить дорожное полотно. Водителей в горадминистрации просят заранее выбирать пути объезда.