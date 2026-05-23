В восточных районах Владимирской области ожидается сильный дождь

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня 23 мая на востоке и юго-востоке Владимирской области ожидается выпадение сильного дождя. В большей степени это касается округа Муром, а также Селивановского, Гороховецкого и Меленковского округов.

В связи с этим в МЧС просят жителей быть внимательными и осторожными, при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».

В ночь на 24 мая Владимирский гидромет передает кратковременный дождь и грозы на востоке региона, в целом по Владимирской области существенных осадков не ожидается. В ночные часы температура воздуха составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, в то время как днем разогреется до значений от +20 до +25 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.