В Муроме и Коврове Госавтоинспекция провела рейды по проверке мотоциклистов

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в течение пяти дней сотрудники Госавтоинспекций Мурома и Коврова проводили профилактические мероприятия, в ходе которых особое внимание уделили мототехнике.

В общей сложности за это время было составлено 27 административных протоколов, причем в четырех случаях задержанными оказались подростки.

Чаще всего мотоциклисты ехали на не зарегистрированном транспорте, забывали надеть мотошлем, не выполняли требование об остановке и не включали фары.

Кроме того, инспекторы остановили четверых взрослых, которые оказались за рулем нетрезвыми. На двоих составили административные протоколы, еще двое оказались уже лишены водительских удостоверений за пьяную поездку, так что теперь они могут стать фигурантами уголовных дел. При этом один из последних пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции.

Рейды по проверке мотоциклистов во Владимирской области продолжатся вплоть до глубокой осени.