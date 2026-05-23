В Коврове стартовало благоустройство южной части города

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, на днях глава региона посетил Ковров с рабочим визитом. После встречи с руководством предприятий вместе с главой города Сергеем Сидориным Александр Авдеев посетил улицу Строителей и проверил ход ее благоустройства.

Ранее проект «Улица Строителей: южный центр притяжений» победил во Всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и получил грант из федерального бюджета в размере 107 миллионов рублей. С учетом регионального и муниципального софинансирования окончательная сумма составила 115 миллионов рублей.

Сейчас от перекрестка с улицей Космомольской устанавливают бордюры и готовят подушки для тротуарной плитки. В ближайшее время подрядчики должны начать благоустройство пешеходной зоны с противоположной стороны улицы.

Кроме того, обратили внимание на транспортную развязку с улицей Комсомольской, в которой должны учесть будущее расширение Комсомольской — одной из крупнейших улиц Коврова.

Александр Авдеев поручил Сергею Сидорину продумать проектные решения с жителями, а также поработать над концепцией благоустройства прилегающих территорий, пообещав, что регион возьмет на себя половину этих расходов.