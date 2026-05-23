Александр Авдеев рассказал о долгосрочных планах работы во Владимирской области

В ходе состоявшейся 21 мая пресс-конференции губернатора Владимирской области Александра Авдеева журналисты, кроме прочего, задали главе региона вопрос о том, принял бы он участие в губернаторских выборах сейчас.

Александр Авдеев отметил, что не боится принять участие в народном голосовании, как не боялась ранее прежний губернатор Светлана Орлова.

Говоря о деятельности на этом посту глава Владимирской области отметил, что объем и планы его работы таковы, что трудиться необходимо как минимум 15 лет, которые он готов провести в должности губернатора при условии народной поддержки.