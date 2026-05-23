Во Владимирской области введена плата за посещение двух заказников

На официальном сайте правовой информации России опубликовано постановление Правительства Владимирской области от 20 мая 2026 года №308. В нем говорится об установлении размера платы за посещение государственных заказников людьми, не живущими на их территории.

Согласно документу, речь идет только о двух природных заказниках, расположенных во Владимирской области. Так, отныне вход в Клязьминско-Лухский заказник, что в Вязниковском районе, будет стоить 150 рублей, а в заказник Дюкинский, более известный, как Дюкинские карьеры в Судогодском округе, можно будет пройти за 300 рублей с человека.

При этом плату не будут брать с тех, кто живет, имеет дачу или работает на территории заказника, либо занимается научной деятельность по линии региональной Дирекции особо охраняемых природных территорий, а также с людей, которые приехали туда с экскурсией, организованной Дирекцией ООПТ. Кроме того, разрешен бесплатный транзитный проезд транспорта по дорогам общего пользования, проходящим через территорию обоих заказников.

Министерству природопользовния и экологии Владимирской области предписано в течение 30 суток с момента вступления постановления в силу разработать порядок взимания платы, а также выдачи разрешений на посещение заказников.