НовостиОбщество22 мая 2026 14:02

Владимирский лесхоз получил новую технику для тушения пожаров

Оснащённость лесопожарных формирований региона достигла 100 процентов от потребности
Виктория СУХОВА
Фото Министерства лесного хозяйства Владимирской области

22 мая филиалам Владимирского лесхоза были переданы 21 трактор «Беларус» и 12 автомобилей повышенной проходимости – «УАЗ Фермер», «Нива Тревел» и ГАЗ «Соболь». Они были закуплены в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» на сумму 85,4 миллиона рублей.

С начала реализации нацпроекта – это самая масштабная по количеству техники закупка. С 2019 по 2025 год было приобретено 557 единиц специализированной техники и оборудования на сумму более 347 миллионов рублей.

С 2022 года из областного бюджета на приобретение лесопожарной и лесопатрульной техники выделено более 88 миллионов рублей. Сейчас оснащённость лесопожарных формирований региона достигла 100 процентов от потребности.