Владимирский лесхоз получил новую технику для тушения пожаров

22 мая филиалам Владимирского лесхоза были переданы 21 трактор «Беларус» и 12 автомобилей повышенной проходимости – «УАЗ Фермер», «Нива Тревел» и ГАЗ «Соболь». Они были закуплены в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» на сумму 85,4 миллиона рублей.

С начала реализации нацпроекта – это самая масштабная по количеству техники закупка. С 2019 по 2025 год было приобретено 557 единиц специализированной техники и оборудования на сумму более 347 миллионов рублей.

С 2022 года из областного бюджета на приобретение лесопожарной и лесопатрульной техники выделено более 88 миллионов рублей. Сейчас оснащённость лесопожарных формирований региона достигла 100 процентов от потребности.