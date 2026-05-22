В Гусь-Хрустальном из жилого дома во время пожара эвакуировано 20 человек

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 22 мая в 02.26 диспетчеры Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона приняли вызов из дома №13 по улице Народная города Гусь-Хрустальный.

На место ЧП выехали 14 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. Как выяснилось, возгорание произошло в многоквартирном доме, из которого эвакуировали 20 человек, включая пять детей. Все они выбрались на свежий воздух самостоятельно.

Пожар оказался небольшим — его локализовали и вскоре ликвидировали на площади 3 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.